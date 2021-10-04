Каблучок тонкий и короткий: Анна Заворотнюк вышла на променад в модных сапогах и тренче с епископскими рукавами

Дочь известной артистки Анастасии Заворотнюк Анна – большая модница. Она любит экспериментировать с актуальными луками и периодически показывает лучшие, на ее взгляд варианты, своим поклонникам.

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На сей раз знаменитая брюнетка составила осенний образ с шортами, замшевыми сапогами с узким мысом и тренчем с епископскими рукавами. Стайл оценила стилист-имиджмейкер Елена Павленко специально для Teleprogramma.pro.

«Очень стильный получился лук у Анастасии, с применением стилистического приема растяжки цвета. Он делает образ человека визуально красивее, фигуру — стройнее и рост — выше.

Что касается шорт, мода давно уже не следует устоявшимся предрассудкам, какую вещь, когда стоит носить и в какое время года. Поэтому модные дома такие, как Saint Laurent также включают в свои показы вещи, казалось бы, не из подходящего данному сезону вещей в свои коллекции.

И поддержала свой образ Анна не менее стильной обувью с тонким и коротким каблучком kitten heel из 90-х, что идеально вписывается в концепцию данного лука», — сказала модный эксперт.