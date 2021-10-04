«Восходящая звезда»: Айза Долматова отметила день рождения сына от Дмитрия Анохина

Телеведущая Айза Долматова разместила в Stories личного микроблога фото младшего сына от второго мужа. Таким способом артистка поздравила малыша с его четвертым днем рождения.

Долматова заказала для любимого сына аниматоров и многоярусный торт. Элвис повеселился с родительницей и друзьями. А его мама поделилась воспоминаниями и архивными кадрами с наследником.

«Вчера отгуляли день рождения Элвиса. Разгребаю видео и хочу вам показать. Лучший день для любой мамы. День рождения лисенка. Он родился в прекрасном месте — на острове Бали. Будущий чемпион по джиу-джитсу и восходящая звезда Instagram», — похвасталась своим именинником Айза.

Отметим, Долматова после развода с музыкантом Гуфом стала встречаться с серфером Дмитрием Анохиным. В 2015 году Айза стала женой бизнесмена. А спустя два года родила возлюбленному сына Элвиса. Брак Долматовой и Анохина продлился до 2020 года.

Напомним, ранее Айза Долматова показала подросшего сына исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Сами Долматов позировал в школьной форме и напомнил поклонникам своего отца в юности.

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