Айза Долматова показала сына Гуфа, который пошел в пятый класс

Поклонники телеведущей признались, что малыш еще больше стал напоминать своего отца.

На личной странице в Instagram бывшая возлюбленная рэпера Гуфа — Айза Долматова — опубликовала снимок старшего сына. Мальчик позировал в школьной форме и напомнил фанатам своего отца.

Напомним, пятого мая 2010 года в семье Айзы Долматовой и ее избранника Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, появился сын. Мальчика назвали Сами. А сегодня малыш уже стал учеником пятого класса.

Айза запечатлела старшего сына в темно-синем костюме и белоснежной рубашке. Долматова дополнила школьный образ сына галстуком и темными ботинками на шнурках. Сами позировал на мамину камеру с портфелем за спиной.

«Мой гений. Моя любовь. Моя гордость. Моя бесконечность. Пятый класс», — подписала снимок сына Айза.

«Какой взрослый уже», «Какой взрослый и красивый», «Какой большой, удачного учебного года», «Такой стильный», «Будто Леша 30 лет назад, плачу», «Вылитый Гуф», «Красавчик такой», — написали поклонники Долматовой в комментариях под фото.

Напомним, ранее телеведущая Айза Долматова рассказала об уходе за кожей и волосами. Артистка использует только прохладную воду во время душа.

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