«Лишь в прохладной воде»: Айза Долматова рассказала о своем уходе за кожей

Телеведущая Айза Долматова опубликовала в своем Instagram свежее фото в раздельном купальнике. Примечательно, что под кадром знаменитость поделилась личными бьюти-советами.

Долматова призналась, что у нее необыкновенно мягкая кожа. Артистка уверена, что такого эффекта она добивается благодаря своим водным процедурам. Айза моется прохладной водой. Бизнесвумен только волосы споласкивает теплой водой.

«Только с головы смываю шампунь теплой водой! Но все равно потом сверху вновь прохожусь прохладной! Заканчиваю прием ванны всегда, обливаясь холодной водой, и лицо, и голову и все тело!», — подчеркнула Долматова.

Айза отметила, что тестирует кожу своих подруг на ощупь. Знаменитость отмечает, что у более молодых девушек не всегда бывает такая же нежная кожа, как у самой Долматовой.

«Я часто ради эксперимента могу потрогать кожу девушек моложе меня на 10-15 лет. Могу без стеснения сказать, моя кожа намного нежнее и более упругая. Вот и я нашла повод себя похвалить, я молодец», — резюмировала Долматова.

«Красивая, это правда», «Ух, пушка!», «Ого, ничего себе! Вот это киса», «Тело шикарное», «Ты самая лучшая, мой идеал», «Идеальная», «Шикарна во всем», — написали поклонники Айзы в комментариях под фото.

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