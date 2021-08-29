Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Принимать себя счастливой»: Олег Майами назвал причину неудачных романов Айзы Долматовой

Артист признался, что не смог смириться с чрезмерной эмоциональностью телеведущей.

«Принимать себя счастливой»: Олег Майами назвал причину неудачных романов Айзы Долматовой
Айза Долматова рассталась с Олегом Майами в марте 2021 года. Фото: Instagram.com/aizalovesam

Исполнитель Олег Майами посоветовал бывшей избраннице Айзе Долматовой стать спокойнее и не создавать проблемы на ровном месте.

Напомним, в марте этого года бизнесвумен Айза Долматова объявила о расставании с певцом Олегом Майами. Тогда бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, что Олегу тяжело жить с такой неуравновешенной девушкой, как она.

А недавно Майами высказал свою точку зрения на кризис в отношениях с Долматовой.

«Айзе присущи панические атаки, как она их называет. Это выглядит максимально странно и неестественно. Когда у нее происходила такая атака, ее всю выворачивало, она падала на пол. Я смотрел и не верил в то, что вижу. Она доводила меня до такого же состояния. Я сначала велся, поддавался на эти вспышки. Но потом это превратилось во что-то максимально странное и страшное», — вспомнил артист.

«Айзе нужно тормозить. Ей необходимо научиться принимать себя счастливой. По факту она обычная девочка со своими проблемами, тараканами», — признался Майами в Исповеди на Premier.

Напомним, ранее Айза Долматова заявила, что вновь стала возлюбленной рэпера Гуфа. Однако бывший муж телеведущей опроверг эту информацию. По словам шоумена, телеведущая не так поняла его. Артист не собирался воссоединяться с Айзой.

Смотрите также:

Тэги

Айза Долматовабрак Гуфа и АнохинойОлег Майамипричины расставаниярэпер Гуф