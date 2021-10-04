Советовала Хромченко: Кожевникова отметилась на променаде в тренче самого актуального цвета

Он немногим идет, но выглядит практически всегда выигрышно.

Мария Кожевникова вслед за Анной Нетребко поддержала тренд на одежду желтого цвета. Обе звезды предпочли яркий цвет в своей верхней одежде. Блондинка выбрала тренч в этом тоне, а брюнетка – пальто.

Оперная дива прогулялась в пальто желтого цвета по Павловскому парку под Санкт-Петербургом, а актриса – по улицам Парижа, запечатлевшись у Эйфелевой башни.

Данный оттенок назвал самым главным в 2021 году Институт Pantone, который связал его с желанием людей насладиться солнцем в пандемический период. Также наряду с желтым эксперты выделили серый тон, поскольку он отражает человеческую грусть из-за болезни.

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала замечал, что желтый действительно улучшает настроение и выглядит нарядно. Он и сам купил себе несколько вещей в солнечном актуальном тоне. Но его коллега Эвелина Хромченко предупредила, что данный цвет идет не всем и может плохо подать оттенок кожи, поэтому при покупке модных вещей нужно быть осторожным, успевая сделать свой выбор в магазине при дневном свете.

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