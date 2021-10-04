«Теперь у тебя тоже осень»: вдова Бориса Грачевского необычно украсила его могилу на Троекуровском кладбище

Молодая вдова известного режиссера, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело перенесла его уход.
Несколько месяцев после похорон вдова Бориса Грачевского не могла прийти в себя. Она признавалась, что от тяжелых мыслей ее спасает только маленький сын, годовалый Филипп.
В середине октября исполнится девять месяцев со дня смерти Бориса Грачевского. Все это время Екатерина Белоцерковская пребывает в трауре и постоянно навещает могилу покойного мужа на Троекуровском кладбище.
В сторис микроблога Бориса Грачевского, который в память о покойном супруге ведет Екатерина Белоцерковская, появилось видео, снятое на его могиле.
Захоронение покрыто черными гранитными плитами, на которых лежат букеты свежих роз. Рядом с портретом Бориса Грачевского небольшое углубление, в котором стоит свеча, обрамленная венком из желтых осенних листьев и цветов.
«Теперь у тебя тоже осень», — подписала видео Екатерина Белоцерковская.
Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.