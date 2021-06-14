Свежие букеты белых роз: вдова Бориса Грачевского посетила его могилу в скорбный день

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть именитого мужа. Борис Юрьевич умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Прошло пять месяцев со дня его ухода. Но Екатерине Белоцерковской, судя по всему, пока еще не удалось принять смерть супруга.

Женщина часто посещает Троекуровское кладбище, где похоронен Борис Грачевский. Побывала Екатерина на могиле покойного мужа и в скорбную дату – 14 июня исполнилось пять месяцев, как не стало Бориса Грачевского.

Белоцерковская поделилась в сторис Instagram снимками, на которых запечатлела захоронение. Видно, что за могилой Бориса Грачевского обеспечен тщательный уход. Аккуратная территория, венки, которые выглядят абсолютно свежими, живые цветы – белые розы и красные гвоздики. С фотографии в черной рамке смотрит улыбающийся Борис Грачевский.

«Пять месяцев», — подписала один из кадров Екатерина Белоцерковская, давая понять, что ей очень тяжело без любимого человека.

Не так давно, напомним, молодая женщина признавалась, что других мужчин в ее жизни не будет. И детей тоже. От брака с Борисом Грачевским у нее есть годовалый сын Филипп.

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