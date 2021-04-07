«Мама тут»: вдова Бориса Грачевского показала видео его подросшего сына

Восьмого апреля исполнится годик маленькому сыну Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской Филиппу. Увы, мэтр не дожил до первого дня рождения своего наследника, появление которого на свет, сделало его очень счастливым человеком.

Борис Грачевский говорил, что просто обязан жить, чтобы увидеть, как будет взрослеть его сын. Но в январе этого года создатель «Ералаша» умер от последствий коронавируса.

Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, растит малыша одна. В первые дни после смерти мужа женщина признавалась, что сын — единственное, ради чего она продолжает жить.

В Instagram Екатерина Белоцерковская периодически размещает видео с участием Филиппа, и по этим кадрам прекрасно видно, как растет и меняется мальчик, как он становится все более похожим на своего звездного отца.

В канун дня рождения Филиппа Екатерина Белоцерковская показала сына после пробуждения. Малыш передвигается, держась ручками за специальное ограждение.

«Красавчик, с добрым утром тебя! — говорит Екатерина сыну. — Кто у нас тут такой серьезный мальчик?»

«Ма-ма-ма-ма», — произносит кроха в ответ на мамины нежности. «Мама тут», — отвечает малышу Белоцерковская.

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