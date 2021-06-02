Человек с «нимбом»: в аккаунте покойного Бориса Грачевского появилось новое фото

Вдова создателя «Ералаша» решила вести блог в память о нем.

В аккаунте Instagram покойного Бориса Грачевского впервые с декабря 2020 года появился новый пост. Его создала вдова Екатерина Белоцерковская, которая выложила в Сеть фото писателя Александра Хмелика в компании мужа. В кадре культурные деятели позируют с футлярами для кинопленки, изображая нимбы над своими головами.

«Два великих создателя Ералаша! Не хватает здесь А. И. Суриковой! Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нем», — подписала снимок Екатерина.

Напомним, детский киножурнал основали три человека: режиссеры Борис Грачевский и Алла Сурикова, драматург и киносценарист Александр Хмелик. Первые его выпуски вышли на экраны в 1974 году. Первоначально «Ералаш» хотели назвать «Фитильком».

Также в stories Екатерина Белоцерковская опубликовала видео подросшего сына Филиппа от Бориса Грачевского, которого сняли во время развивающих занятий с педагогом.

Напомним, идейный вдохновитель «Ералаша» умер в январе этого года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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