В рваных джинсах и белой футболке: Ольга Бузова предстала на презентации своего нового кулинарного шоу

Первый эфир программы «Бузова на кухне» состоится уже в ближайшую субботу на канале ТНТ.

Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет горизонты. После съемок в проекте «Звезды в Африке» теледива приступила к делам более домашним – готовке.

Но делать это она будет не уединенно, а на публике. В ближайшую субботу, 9 октября, в эфир телеканала ТНТ выйдет кулинарное шоу Ольги Бузовой «Бузова на кухне», которое она будет вести вместе с шеф-поваром Алексеем Васильчуком.

А в этот понедельник Ольга Бузова презентовала свое шоу для поклонников и прессы.

На презентации Ольга выглядела и стильно, и просто. Она выбрала классическое сочетание – джинсы и белую футболку.

«ТНТ хочет выдать меня замуж, — сказала Ольга Бузова на презентации. — Мы все умеем готовить. Но здесь вас научат готовить более искусно. Если раньше был модный хэштег что я ем. То теперь модный — что я приготовила. «Бузова на кухне» — это эксклюзивный контент».

Во время презентации Ольга Бузова с шеф-поварами Алексеем Васильчуком и Александром Райляном приготовила салат с авокадо и спагетти с морепродуктами.

«Я заметила, что шеф-повара только мужчины. И очень неприятное восприятие, что кухня — это только женский труд. Мужчины более тонко чувствуют. Они более придирчивы», — делилась Ольга Бузова во время презентации.

Звезда рассказала, что в ближайшую субботу гостями шоу станут Андрей Малахов и ее мама Ирина Александровна.

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