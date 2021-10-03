«Буду твоей половиной»: Веном пригласил Ольгу Бузову в кино

Сиквел кинокомикса с Томом Харди стартовал в российском прокате 30 сентября.

30 сентября в российских кинотеатрах состоялась премьера блокбастера «Веном — 2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном. И пока зрители оценивают новый кинокомикс, его главный герой ждет в зале особенную гостью.

3 октября компания-прокатчик Sony Pictures опубликовала в Instagram ролик, в котором черный инопланетянин-симбиот Веном пригласил на сеанс Ольгу Бузову.

«Буду твоей половиной и приглашаю пойти в кино», — сказал монстр, демонстрируя журнал с Бузовой на обложке.

Под конец видео он, правда, разорвал журнал так что еще неизвестно, какие у пришельца планы на российскую звезду.

Однако зрители креатив киношников в социальной сети не оценили и стали писать в комментариях, что этот ролик лучше удалить.

Напомним, по сюжету фильма, симбиоты сливаются со своими носителями-людьми и дают им невероятную силу.

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