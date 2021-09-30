Теперь еще и шеф-повар: Ольга Бузова стала ведущей и главной героиней кулинарного шоу

Канал ТНТ запускает кулинарное шоу с Ольгой Бузовой. Реалити «Бузова на кухне» стартует 9 октября. Создатели программы отмечают, что это будет не просто сборник рецептов. Популярная телеведущая устроила себе настоящий челлендж — ворваться в мир высокой кухни.

Свои кулинарные навыки 35-летняя звезда проверит под чутким руководством одного из главных рестораторов России Алексея Васильчука. Они вместе будут готовить в утреннем эфире ТНТ.

Причем Ольга не ищет легких путей. Простая яичница — это скучно. Певица замахнулась на высокую кухню и выбрала рецепты самых искусных поваров. Будет сложно, но интересно, с приправой из оптимизма и юмора, которыми славится Бузова. Она на личном примере убедится, что простые вещи из поваренной книги, оказывается, не такие уж и простые, но при этом нет ничего невозможного. Компанию смелой телеведущей составят ее гости: звезды музыки, кино, интернета и шоу-бизнеса.

«Я умею все: могу и борщ приготовить, и салат оливье, и пасту с морепродуктами. Но я крайне редко это делаю, потому что в условиях постоянных съемок, встреч и мероприятий просто некогда и незачем, — говорит Бузова. — И вообще, готовка – это такой процесс, в котором нельзя спешить. От времени на кухне нужно получать удовольствие, проводить его правильно. Этим мы и займемся в моем новом шоу».

Итак, сможет ли Ольга испечь пирог для мамы? Легко ли приготовить пасту или изысканный салат к ужину с белым вином? Когда нужно снимать стейк с гриля, чтобы прожарка была well-done?

Ответы на эти вопросы вы узнаете в новом шоу «Бузова на кухне» — с 9 октября на канале ТНТ.

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