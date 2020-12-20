«Будете готовить всю зиму»: Емельяненко дал рецепт любимого капустного салата Брежнева

Его делают из очень простых и доступных ингредиентов.

Телеповар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», на своем шоу Gadget Chef приготовил салат из времен СССР. Называется он «Кремлевская хряпа», по утверждению кулинара, его обожал сам Леонид Брежнев.

«Этот салат вы будете готовить всю зиму, и он вам не надоест», — считает Василий.

Ингредиенты: половинка кочана капусты, свекла, 2 морковки, перец острый по вкусу, луковица, четверть стакана уксуса 9%-ного, половина столовой ложки соли, 3 столовые ложки сахара, треть стакана растительного масла, лавровый лист, зубчик чеснока, полтора стакана воды.

Капусту нашинковать овощечисткой, лук нарезать тонкими полукольцами. На терке для корейской моркови натереть тонкой соломкой свеклу и морковь. Порезанные овощи отправить в миску и добавить для пикантности немного мелко нарубленного перца чили.

В сотейник налить четверть стакана уксуса, насыпать половину столовой ложки соли, три столовые ложки сахара, налить треть стакана растительного масла и полтора стакана фильтрованной воды. Сюда же отправить один лавровый лист и раздавленный зубчик чеснока. Маринад довести до кипения и залить им порезанные овощи. Салат тщательно перемешать, оставить мариноваться 48 часов в холодильнике.

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