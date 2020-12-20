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«Будете готовить всю зиму»: Емельяненко дал рецепт любимого капустного салата Брежнева

Его делают из очень простых и доступных ингредиентов.

«Будете готовить всю зиму»: Емельяненко дал рецепт любимого капустного салата Брежнева
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Телеповар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», на своем шоу Gadget Chef приготовил салат из времен СССР. Называется он «Кремлевская хряпа», по утверждению кулинара, его обожал сам Леонид Брежнев.

«Этот салат вы будете готовить всю зиму, и он вам не надоест», — считает Василий.

Ингредиенты: половинка кочана капусты, свекла, 2 морковки, перец острый по вкусу, луковица, четверть стакана уксуса 9%-ного, половина столовой ложки соли, 3 столовые ложки сахара, треть стакана растительного масла, лавровый лист, зубчик чеснока, полтора стакана воды.

Емельяненко дал рецепт любимого капустного салата Брежнева
Емельяненко дал рецепт любимого капустного салата Брежнева. Кадр из шоу Gadget Chef.

Капусту нашинковать овощечисткой, лук нарезать тонкими полукольцами. На терке для корейской моркови натереть тонкой соломкой свеклу и морковь. Порезанные овощи отправить в миску и добавить для пикантности немного мелко нарубленного перца чили.

В сотейник налить четверть стакана уксуса, насыпать половину столовой ложки соли, три столовые ложки сахара, налить треть стакана растительного масла и полтора стакана фильтрованной воды. Сюда же отправить один лавровый лист и раздавленный зубчик чеснока. Маринад довести до кипения и залить им порезанные овощи. Салат тщательно перемешать, оставить мариноваться 48 часов в холодильнике.

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