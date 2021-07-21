Вика Цатурян и Руслан Мацьолек из «Дома-2» ждут ребенка

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Цатурян и Руслан Мацьолек готовятся стать родителями! Фитнес-блогер Вика Цатурян некоторое время назад поделилась в микроблоге видео, на котором она делает тест на беременность.

А когда прибор показал положительный результат, блондинка не смогла сдержать слез. Ребенка Вика Цатурян и Руслан Мацьолек хотели уже давно. У экс-участницы реалити-шоу есть сын, которого она родила от первых отношений, и конечно же, Виктория Цатурян мечтала о наследнике от любимого мужа Руслана Мацьолека.

«Вы это видите? – показала Вика Цатурян тест в микроблоге. – Я в шоке. Как мужу сказать?»

Чуть позже будущая мама поделилась видео, на котором запечатлела, как сообщила Руслану Мацьолеку о своей беременности. Вика Цатурян пригласила мужа в кафе, чтобы сделать ему подарок, она протянула Руслану футляр от очков, а когда тот его открыл, то его восторгу не было конца. Молодой человек и плакал, и смеялся одновременно.

Напомним, некоторое время назад Вика Цатурян и Руслан Мацьолек пережили кризис в отношениях и даже оформили развод, после которого молодой человек пришел на «Дом-2». Вскоре за бывшим мужем последовала Вика. Уже покинув проект, они решили воссоединиться, год назад сыграли вторую свадьбу, купили дом в Краснодаре, ну а теперь готовятся стать родителями.

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