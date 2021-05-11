«Купили за наличку»: Вика Цатурян из «Дома-2» озвучила стоимость своего нового особняка в Краснодаре

Блондинка и ее муж Руслан Мацьолек на днях стали новоселами.

Бывшие участники проекта «Дом-2», супруги Вика Цатурян и Руслан Мацьолек недавно сменили место жительства. Пара приобрела большой дом в Краснодаре и переехала на новое место.

Площадь дома – 140 квадратных метров, в нем пять комнат, кухня и гостиная.

Общаясь с подписчиками в Instagram, Вика Цатурян озвучила стоимость особняка – 8,5 миллионов рублей. При этом паре не пришлось брать кредит.

«Мы купили за наличку. Зачем нам ипотеку платить?» — поделилась экс-участница в сторис Instagram.

По словам Виктории, у них с мужем были квартиры, купленные несколько лет назад в рассрочку в строящемся доме. Цена них за последнее время подскочила, так что получилось их выгодно продать. Плюс были накопления, и вот они – владельцы собственного большого дома с участком.

Напомним, Вика Цатурян и Руслан Мацьолек, на днях сообщившие о переезде в особняк, показывали свое новое жилище на видео. Вика признавалась, что сбылась ее большая мечта – стать хозяйкой большого дома.

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