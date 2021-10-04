«Целеустремленность, мотивация, желание развиваться»: Родион Газманов назвал качества идеальной для него девушки

Сын известного исполнителя Олега Газманова Родион к своим сорока годам пока не встретил девушку, с которой бы захотел создать семью.

В микроблоге один из самых известных холостяков страны назвал качества, которыми должна обладать идеальная для него девушка.

больше по теме Родион Газманов признался, что разрешил девушке посмотреть свои переписки в телефоне Хотя вообще музыкант против таких проверок на честность.

С годами требования Родиона Газманова к противоположному полу стали выше. Если раньше ему было достаточно только ума и красоты, то сейчас к ним добавились еще несколько критериев.

«Сейчас, проанализировав прошлые отношения, я увидел еще одно качество, без которого первые два, как оказалось, теряют свой смысл. Это целеустремленность. Это мотивация, это желание развиваться и двигаться вперед», — написал Родион Газманов.

Он считает, что его избранница обязательно должна работать, чтобы быть финансово независимым человеком.

«Все, что я сейчас написал, не распространяется на период беременности и первое время после рождения ребенка. Хотя я знаю многих девушек, которые работали до последнего и бросались с места в карьер практически сразу после выписки из роддома», — добавил Родион Газманов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.