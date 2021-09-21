«Делают благое дело»: Родион Газманов поблагодарил лауреатов IX Всероссийской премии «СоУчастие»

Красивейшее мероприятие состоялось в одной из высоток Москва-Сити. Здесь вручили премию за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». Это была уже девятая по счету Церемония награждения лауреатов Всероссийской премии.

Перед приглашенными на нее донорами, волонтерами и медицинскими работниками выступали известные артисты — Наталья Гулькина, Родион Газманов, Зара, Саша Савельева, Виктория Макарская.

Как оказалось, практически для каждого из них тема донорства близка и понятна. Кто-то из них сдавал кровь, кому-то переливали донорскую.

«Это здорово — отметить доноров, врачей, думаю, эти люди знают, что делают благое дело. Но еще ценнее широко осветить такое мероприятие — это значит привлечь еще больше людей. Я сам не раз был донором», — поделился Родион Газманов.

А певица Наталья Гулькина призналась, что всю свою жизнь благодарна неизвестному мужчине, который стал донором для нее и этим спас.

«В раннем детстве у меня случилось воспаление легких. Состояние было настолько тяжелое, что врачи заменили мне всю кровь на донорскую, какого-то мужчины. Сама я становилась донором для друга. И готова помогать еще», — призналась певица.

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