«Моя»: Дмитрий Шепелев отметился на одном светском мероприятии с экс-возлюбенной рэпера Тимати

В воскресенье, 21 марта, на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Ты — топ-модель». А в эту среду, 10 марта, в одном из столичных ресторанов состоялась презентация популярного проекта.

Стоит отметить, ведущей нового сезона стала невероятно красивая девушка, модель и молодая мама Анастасия Решетова.

На презентации она предстала в белом платье, подчеркивающем ее фигуру. По мнению Анастасии, девушки, претендующие на победу в шоу, должны отличаться не только красивой внешностью.

«Модель должна уметь подать себя и, помимо этого, нести какую-то философию во благо людям», — отметила Анастасия Решетова.

Вслед за экс-возлюбленной Тимати на светском мероприятии появился известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который со дня на день вновь станет отцом. Малыша Шепелеву подарит его избранница Екатерина Тулупова. Шоумен часто дает понять, что его и Екатерину связывают настоящее чувство и искренние отношения.

«Моя», — ответил он на вопрос о том, кто она, идеальная девушка.

Стоит отметить, что на презентации шоу «Ты – топ-модель» были замечены: певица Юлия Савичева, актриса Карина Мишулина, соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев, светская львица и бывшая модель Анна Калашникова и другие звезды российского шоу-бизнеса.

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