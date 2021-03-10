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«Моя»: Дмитрий Шепелев отметился на одном светском мероприятии с экс-возлюбенной рэпера Тимати

Анастасия Решетова стала коллегой известного шоумена.

«Моя»: Дмитрий Шепелев отметился на одном светском мероприятии с экс-возлюбенной рэпера Тимати
Дмитрий Шепелев. Фото: Ольга ХрабрыхTeleprogramma.pro

В воскресенье, 21 марта, на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Ты — топ-модель». А в эту среду, 10 марта, в одном из столичных ресторанов состоялась презентация популярного проекта.

Стоит отметить, ведущей нового сезона стала невероятно красивая девушка, модель и молодая мама Анастасия Решетова.

На презентации она предстала в белом платье, подчеркивающем ее фигуру. По мнению Анастасии, девушки, претендующие на победу в шоу, должны отличаться не только красивой внешностью.

Анастасия Решетова
Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова стала ведущей нового сезона шоу «Ты – топ-модель». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«Модель должна уметь подать себя и, помимо этого, нести какую-то философию во благо людям», — отметила Анастасия Решетова.

Вслед за экс-возлюбленной Тимати на светском мероприятии появился известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который со дня на день вновь станет отцом. Малыша Шепелеву подарит его избранница Екатерина Тулупова. Шоумен часто дает понять, что его и Екатерину связывают настоящее чувство и искренние отношения.

«Моя», — ответил он на вопрос о том, кто она, идеальная девушка.

Юлия Савичева
Юлия Савичева облачилась в стильный наряд. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Стоит отметить, что на презентации шоу «Ты – топ-модель» были замечены: певица Юлия Савичева, актриса Карина Мишулина, соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев, светская львица и бывшая модель Анна Калашникова и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Карина Мишулина
Карина Мишулина выбрала наряд с необычным принтом. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев появился на презентации в белом пиджаке. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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