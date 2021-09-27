«Это досадное недоразумение»: Родион Газманов объяснил, почему перепутал актрис Волковых

По словам музыканта, он приносит свои извинения.

Сын певца Олега Газманова Родион в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ оправдался за свою досадную ошибку. Он перепутал актрис Волковых, вручая одной из них международную премию.

«Зал темный и я просто ее не увидел. Когда она начинала подниматься по ступенькам, то у меня все просто оборвалось. Это досадное недоразумение. Обвинять некого. Сценарий писал человек на удаленке, который не знал, какая именно Екатерина Волкова будет на мероприятии. Люди, которые писали сценарий, не скоординировались. Я извиняюсь перед Екатериной, потому что стал частью этой оплошности». Родион Газманов

Сама Екатерина Волкова чуть ранее прямо со сцены заметила:

«Я не снималась в сериале «Воронины». Произошла ошибка. Я снималась в более чем в восьмидесяти фильмах. Действительно, есть еще одна Екатерина Волкова. А приз отдайте Екатерине Волковой, которая снимается в сериале «Воронины».

После этого Волкова не стала брать из рук Родиона Газманова награду.

Напомним, что несколько дней назад музыкант Родион Газманов обидел актрису Екатерину Волкову, спутав ее с однофамилицей — звездой «Ворониных». Это случилось во время вручения призов на международной премии, где чествуют самых успешных женщин.

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