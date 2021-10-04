На голое тело: танцующая Рудова в нестандартном топе на цепях засветила «лисьи носики»

Карьера Натальи Рудовой началась в 2000-х, когда будущая актриса приехала в Москву из Иваново. Широкую популярность она получила благодаря сериалу «Татьянин день», где сыграла одну из главных ролей. В этом году на экраны выйдет сериал «Свингеры», где эффектная блондинка также появится в актерском составе.

В своем инстаграм блондинка часто делится с фанатами откровенными фотографиями. На этот раз она опубликовала снимок, на котором позировала в топе без нижнего белья.

«Вау! Огонь! Красивая! Классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, минувшим летом актриса отметила свое 38-летие. Эффектная блондинка еще не замужем и скрывает подробности личной жизни от публики.

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