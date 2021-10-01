Можно лишиться сна: Рудова в крошечном бикини соблазнительно покрутила упругими прелестями

Актриса претендует на звание самой сексуальной женщины года.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова находится в прекрасной форме. Девушка практически ежедневно сообщает подписчикам в микроблоге, каких успехов достигла на пути к идеальному телу. И на этот раз она отрапортовала, что еще скинула почти полкилограмма.

Красотка Рудова, облачившись в крошечное бикини, явила инстамиру свои упругие прелести и рельефный пресс, которым особенно сильно гордится. Ее сразу же усыпали не только комплиментами, но и просьбами раскрыть секрет своей стройности и подтянутости.

Отметим, что благодаря своим стараниям, а также страсти к откровенным фотосессиям Наталья Рудова претендует на звание самой сексуальной женщины года. Мужской журнал Maxim намерен выяснить путем голосования, достойна ли длинноногая блондинка такого статуса.

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