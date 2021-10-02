А ведь могут треснуть: Рудова в бикини на завязках схватилась за стринги

Актриса не может забыть беззаботное лето и регулярно постит снимки в купальниках.

Звезда сериалов «Татьянин день», «Универ. Новая общага» и «Молодежка» Наталья Рудова не перестает радовать поклонников снимками в бикини. Хоть лето официально закончилось, в ее аккаунте Instagram девушка продолжает вспоминать жаркие дни не менее горячим контентом.

больше по теме Нежно и пышно: Рудова в белой шелковой комбинации показала увеличившуюся грудь Актриса не стесняется пикантных моментов и щедро делится ими с поклонниками.

На сей раз Рудова предстала в бикини на завязках. Она показала плоский животик с рельефным прессом, пышный бюст и длинные ноги. Снимая себя, красотка едва удержалась, чтобы не натянуть высоко стринги, но периодически все-таки хваталась за них.

Кстати, звезда экрана не так давно решила худеть и, чтобы не терять мотивацию, стала снимать свои достижения. Многие поклонники творчества и фигуры блондинки недоумевают – она и так настоящий идеал, исправлять пропорции незачем. Но Наталья уверена, что нет предела совершенству.

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