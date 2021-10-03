«Срамота! Еще пучок волос покажи»: Рудова в стрингах-невидимках обнажила «зону депиляции» в томной позе на качелях

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» примерила купальник, который слился с ее бронзовой кожей. При этом поклонники сумели рассмотреть пикантные детали.

Наталья Рудова умело лишила поклонников дара речи, для этого звездной блондинке не пришлось прилагать каких-то особых усилий. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Универ. Новая общага» делилась «горячим» фото, позировав в купальнике с трусиками-невидимками.

Этот же кадр потом перекочевал на фан-аккаунт красотки в Instagram. Рудова в узких стрингах томно прилегла на плетенные качели, оголив «зону бикини». Фанаты блондинки просто опешили, рассмотрев пикантные детали. Актриса может похвастаться упругими бедрами без растяжек и целлюлита, плоским животиком и пышным бюстом. О такой фигуре многие только мечтают. Даже модели с мировыми именами позавидовали бы Рудовой.

«Русалочка Ариэль теперь выглядит так! Вариант для взрослых», «Сказка про русалочку обретает новый контекст», «Шикарная какая!», «Ну сильна!», «Эу! Что это у вас там?? Зона депиляции на виду», «Срамота! Еще пучок волос покажи», «Трусики в сторону сползли… Оу! Складочки показала», «Всем срочно эвакуироваться с пляжа! Сексуальная бомбочка рванет», — шутят фолловеры.

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