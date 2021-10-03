«Дом мечты»: Мария Горбань показала, как выглядит ее подмосковный особняк в ремонте

Актриса Мария Горбань поделилась в микроблоге снимками, которые сделала во время воскресной поездки на стройплощадку, где возводится будущее семейное гнездо звезды.
Собственно, сам дом уже построен. Это двухэтажный особняк стильного белого цвета, который красиво вписан в пейзаж. Вокруг дома – лес с соснами и лиственными деревьями.
«Мы строим дом мечты», — призналась Мария Горбань под снимками своего будущего жилища.
На одном из кадров она предстала в обнимку с мужем Кириллом Зоткиным внутри особняка. Там пока еще кирпичные стены, впереди еще несколько этапов строительства и отделочные работы.
Но поклонники Марии Горбань уже решили, что дом будет очень классным. Они восторгаются Машей и ее мужем и желают паре удачи в завершении строительства.
Напомним, не так давно Мария Горбань вновь стала мамой. Минувшим летом на свет появился ее сын Нилан. Роды проходили в Майами.
Некоторое время Мария вместе с мужем и сыном провела в США, а не так давно вернулась в Москву, где маму с младшим братиком ждала дочка Горбань Стефания.
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