«Мои дети»: Мария Горбань запечатлела сына в объятиях старшей сестры

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Горбань появилась совместная фотография детей знаменитости. Примечательно, что старшая дочь Горбань только знакомится с младшим братиком.

Напомним, пятого августа 2021 года Горбань родила сына Нилана в Майами. Недавно актриса прилетела с мужем Кириллом Зоткиным в Москву, где их ждала дочь Марии от первого брака. Семилетняя Стефания с широкой улыбкой на лице встретила маму и братика.

После того, как Стефания познакомилась с Ниланом, она буквально не хотела выпускать малыша из рук. Мария запечатлела, как девочка нежно обнимает брата.

«Мои дети», — подписала Горбань совместный снимок дочери и сына.

«Милота», «Нянечка и лялечка», «Пупсики», «Такие трогательные фото», «Какая прелесть», «Нежность и любовь», Самые чудесные и милые кадры», — умилялись поклонники Горбань в комментариях по фото.

Мария незаметно приоткрыла дверь в спальню, где отдыхали Стефания и Нилан. Сестричка наследника Зоткина поглаживала малыша, пока мама снимала их на «скрытую камеру».

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