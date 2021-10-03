«Никакого «трибьюта» не будет»: композитор группы «Тату» «притормозил» Лену Катину

Певица на днях заявила о воссоединении популярного в нулевых дуэта.

Композитор Сергей Галоян запретил группе «Тату» записывать трибьют. Об этом знаменитость заявил на личной странице в Instagram.

Напомним, на днях экс-солистка группы Лена Катина заявила о воссоединении с Юлией Волковой для совместной записи альбома, полностью состоящего из кавер-треков. Также певицы снимутся в фильме о легендарном дуэте.

Однако вскоре композитор, который писал музыку для группы, внес коррективы в планы артисток. Сергей Галоян обратился к Катиной с замечанием о неумении вести бизнес.

«Ребят, никакого «трибьюта» 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь. Лена, умей договариваться со всеми сторонами», — резко высказался композитор.

Галоян также показал документы, в которых артистки согласились публично не исполнять некоторые песни группы «Тату». Однако Катина выступала с ними, нарушив договор.

Напомним, ранее Лена Катина рассказывала о конфликте с Юлией Волковой. Причиной распада группы стала личная неприязнь Катиной. Артистка устала от обвинений и нападок со стороны Волковой.

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