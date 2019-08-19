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Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Информацию подтвердил пиар-директор певицы.

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Лена Катина/globallookpress.com

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович подали в суд заявление о разводе. Эту информацию подтвердил пиар-директор певицы Иван Кудрявцев, сообщает «СтарХит».

Ранее мы писали, как артистка весело проводит время с сыном и подругами в Болгарии. Но оказалось, что это не проявление радости, а способ немного отрешиться от проблем.

В принципе, девушка не скрывала, что у нее возникли проблемы во взаимоотношениях с мужем. Еще в июне мы рассказывали, что она обратилась к психологу  за помощью. Лена признавалась, что слишком доминирует над мужем, хотя и осознает пагубность такого поведения. Видимо, специалист помочь не смог.

Ради 4-летнего сына Сашеньки родители решили поддерживать дружеские отношения. И пока им это удается, в благодарность за прожитые вместе годы музыкант даже написал трогательную песню на славенском языке, посвятив ее супруге. В ней поется о нелегкой судьбе артистки.

Скорее всего, муж Катиной вернется к себе на Родину, где продолжит музыкальную карьеру. Ребенок останется с Леной в Москве, он будет видеться с папой.

 

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Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем
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