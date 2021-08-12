«Они не ценили то, что имели»: телеведущая Калясина раскрыла причины распада группы «Тату»

Как отметила медиаменеджер, коллектив был в свое время искусственно спродюсирован.

Телеведущая Ася Калясина заявила, что группа «Тату» была в свое время искусственно спродюсирована. Сама по себе она не существовала. Держались девчонки из музыкальной команды вместе только благодаря людям, окружающим их. Как только у этих людей начались конфликты друг с другом, так группа сразу перестала существовать.

Как добавила Калясина, Юлия Волкова и Лена Катина очень быстро уставали от повышенного внимания к своим персонам. В аэропорту их порой встречали по тысяче человек, что девушек напрягало.

«Они такие: «Господи, когда мы уже поедем домой. Мы хотим домой». Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли». Ася Калясина

Напомним, что группа «Тату» в начале двухтысячных годов пользовалась неимоверной популярностью у жителей России. Музыкальная команда собирала целые стадионы по всей стране. Причем «Тату» стала чуть ли не единственной из российских музыкальных команд, кто добился европейского и даже мирового признания, сообщает lenta.ru.

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