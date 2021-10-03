Песни под гармонь и пирожки на столе: Нетребко в цветочном головном уборе устроила посиделки с сестрой в русском стиле

Анна Нетребко с сыном Тьяго, сестрой Натальей Эскильдсен и несколькими подругами решила отдохнуть в Павловске под Санкт-Петербургом. Они прогулялись по парку и зашли в уютное кафе, стилизованное под традиционную русскую избу.

Здесь компанию ждали гулянья в народном стиле – с пирогами на столе и гармонью для настроения. Душевная атмосфера впечатлила гостей заведения, подруги с удовольствием затянули песни под гармошку. А оперная дива с цветочным головным убором не отказала себе во вкусной выпечке.

Отметим, что о модном наряде певицы с желтым пальто, в котором она приехала в это местечко, мы писали ранее. Этот оттенок считается главным цветом 2021 года за его солнечный характер. Институт цвета Pantone решил, что в постпандемийный период людям не помешает немного лишнего тепла и света. Впрочем, наряду с желтым, эксперты выделили и серый, как отражение настроения людей в период эпидемии.

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