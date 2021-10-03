«Какой красавицей стала»: Ксения Бородина показала подросшую дочь Курбана Омарова

В декабре этого года девочке исполнится шесть лет.

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущая Ксения Бородина разместила фото повзрослевшей дочери Теоны. Поклонники знаменитости не ожидали, что малышка так вымахала и стала настоящей симпатяшкой.

Напомним, младшая дочь Ксении Бородиной и ее экс-мужа Курбана Омарова родилась 22 декабря 2015 года в одной из элитных московских клиник. Девочку назвали Теоной. Однако для домашних малышка просто Тея.

Родители и поклонники маленькой наследница бизнесмена Омарова не заметили, как выросла Теона. Девочка скоро пойдет в школу. А пока младшая дочь Бородиной наслаждается походами в садик и выходными в компании пушистого питомца. Именно с ним недавно запечатлелась девочка.

«Как же дома хорошо! Позавтракали, сейчас одеваться и гулять. А потом у мамы четырехчасовая тренировка», — подписала снимок Бородина.

Поклонники полюбовались дочерью Ксении. Они отметили, как сильно изменилась Тея.

«Доча просто красавица», «Какой красавицей стала Теона», «Ничего себе, какая большая уже», «Теона повзрослевшая, да и кот большой», — отметили фолловеры Ксении.

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