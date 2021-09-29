«Ксюха, горжусь»: фигурист Соловьев запечатлел Бородину после первого проката в «Ледниковом периоде»

Восьмой сезон шоу «Ледниковый период» не за горами. Уже известно, что его участниками стали Евгения Медведева, Никита Пресняков, Даня Милохин. Примкнула к их числу и Ксения Бородина.

На лед телеведущая вышла в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Примечательно, что в прошлом сезоне ледового шоу он выступал с Ольгой Бузовой.

В своем инстаграм Соловьев показал кадры после первого проката.

«Это было очень эмоционально, но какой чистый кайф жить этим, жить в этом. Ксюха, горжусь. Дальше – больше», — написал Соловьев.

Добавим, в эфир Первого канала шоу выйдет уже в октябре.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.