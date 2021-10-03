«Посмотрите, как классно получилось!»: Пынзарь показалась на публике с новой стрижкой и мелированием

Дарья Пынзарь не скрывает от своих поклонников, что прибегает к услугам бьюти-мастеров для улучшения своей внешности. К примеру, ведущая «Дома-2» давно наращивает волосы.

Недавно она сняла свои длинные накладные пряди, что бы корни отдохнули и даже задумалась о стрижке каре. Однако все-таки нарастила волосы вновь, но уже в более щадящем режиме – только впереди головы и гораздо более короткие. Так звезда решила привыкать к своему натуральному виду.

На этом Дарья Пынзарь не успокоилась и решила продолжить свои эксперименты с имиджем, сделав каскадную стрижку и мелирование.

«Посмотрите, как классно получилось! Всего-то несколько прядей осветлили, а смотрится совсем по-другому. Еще вот подстригли немножко, получилась более молодежная стрижка», — сказала Пынзарь своим поклонникам в личном блоге.

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