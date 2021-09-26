Неожиданно и смело: Пынзарь решилась показать себя людям без наращенных волос

Споры о том наращенные волосы у Дарьи Пынзарь ли нет идут еще со времен ее участия в «Доме-2» в качестве конкурсантки. Теперь она является ведущей шоу и интерес к блондинке не ослабевает. Удивительно, но теперь она стала более откровенна с поклонниками.

Ранее Дарья показала свое лицо без фильтров и капли макияжа с самого с утра, а теперь решила зайти с козырей – предстать пред народом без волос достойных статуса Рапунцель. Пынзарь сняла свои наращенные локоны и показала себя в Сети без прикрас.

«Вот я без наращенных. Но мне маловато как-то», — сказала ведущая.

На обнародованном видео она предстает с волосами чуть ниже плеч весьма скромной густоты. Знаменитость сняла пучки на капсулах, чтобы корни волос отдохнули от воздействия прикрепленных локонов. И никак не могла решить – подстричь ей каре, либо все-таки опять подвергнуть себя испытанию.

В итоге Дарья Пынзарь решилась на нечто среднее – волосы нарастила, но только в передней части головы и уже не такие эффектные, как раньше, чтобы постепенно привыкнуть к более естественной длине и густоте.

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