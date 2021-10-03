«Рогатый пони»: Пынзарь специально для съемок «Дома-2» сделала модную прическу «розетки»

Дарье Пынзарь уже 35 лет, однако она предпочитает носить молодежные образы. Этим правилом ведущая «Дома-2» руководствуется не только в выборе одежды, но и причесок. Специально для съемок шоу «Дом-2» она сделала модную укладку «розетки», собрав два клубочка на макушке.

«Рогатый пони», — сказала про себя Дарья, глядя в зеркало после работы парикмахера.

Несмотря на юмористический комментарий, звезда ТВ явно была довольная своим внешним видом. Отметим, что ранее тренд на прическу «розетки» поддержали такие звезды, как Лайма Вайкуле и Агата Муцениеце.

Дарья Пынзарь также порассуждала, как меняется ее стиль в течение года. Летом, по ее словам, она предпочитает платья, а вот осенью и зимой она не желает вылазить из спортивных костюмов. В этот момент на знаменитой блондинке был надет ярко-розовый комплект оверсайз.

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