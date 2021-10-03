Современная мамочка: Алсу в облегающем топе снялась для TikTok дочки, которая неожиданно стала блондинкой

Как и любой другой подросток, дочь Алсу Микелла Абрамова любит экспериментировать с внешностью. Сейчас звезда «Голоса» решила стать светловолосой. Новый имидж приятно впечатлил ее знаменитую мать.

«Доча теперь блонд. Мне нравится, а вам?» — написала Алсу в stories Instagram.

К слову, сама певица на заре своей карьеры тоже была блондинкой. Именно в таком образе она появилась в клипе «Зимний сон».

Чтобы поддержать свою наследницу Алсу также снялась в ее ролике для ее TikTok. Артистка облачилась в облегающий белый топ и покрасовалась с дочкой под музыку.

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