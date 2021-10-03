Захарова в косухе самого модного цвета и платье мидакси оттенка индиго отметилась на прогулке в Анапе

Актриса Елена Захарова отметилась в Анапе на прогулке по побережью Черного моря в ярком аутфите. Она примерила платье длины мидакси с пышной юбкой оттенка индиго.

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И в комплект с ним подобрала куртку косуху, а также сумочку самого модного цвета года – желтого. Отметим, что этим статусом оттенок наделил Институт Pantone, разделив с серым пальму первенства.

Артистка завершила свой лук белыми кроссовками. На обувь этого тона обращал ранее внимание стилист и ведущий Александр Рогов. Он уверен, что она хорошо освежает и омолаживает образы.

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