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Захарова в косухе самого модного цвета и платье мидакси оттенка индиго отметилась на прогулке в Анапе

Свой яркий образ актриса завершила динамичной обувью.

Захарова в косухе самого модного цвета и платье мидакси оттенка индиго отметилась на прогулке в Анапе
Елена Захарова. Фото: Global look press

Актриса Елена Захарова отметилась в Анапе на прогулке по побережью Черного моря в ярком аутфите. Она примерила платье длины мидакси с пышной юбкой оттенка индиго.

Елена Захарова. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

И в комплект с ним подобрала куртку косуху, а также сумочку самого модного цвета года – желтого. Отметим, что этим статусом оттенок наделил Институт Pantone, разделив с серым пальму первенства.

Елена Захарова. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

Артистка завершила свой лук белыми кроссовками. На обувь этого тона обращал ранее внимание стилист и ведущий Александр Рогов. Он уверен, что она хорошо освежает и омолаживает образы.

Александр Рогов показал модные ботильоны. Кадр из YouTube-шоу «Шоп-контент»/ youtu.be/PuohrmprkyQ

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