«Разбирали меня на молекулярном уровне»: как любовница Мамаева пострадала из-за заклятых подружек

Надежде Санько пришлось попрощаться с некоторыми людьми, которые были рядом ней.

Блогер Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев разошлись весной этого года после восьми лет брака. Модель заявила, что устала терпеть измены своего мужа. Тем не менее тогда она мечтала расстаться с экс-любимым по-хорошему, не поднимая денежного вопроса.

Теперь же Алана все-таки решила побороться за деньги спортсмена. Она заявила, что недовольна размерами алиментов, которые дает ей муж на дочь Алису — раз в десять дней игрок перечисляет ей по 30 000 рублей, помечая перевод «на продукты детям».

Затем последовала другая новость от Мамаевой: теперь ее экс-благоверный встречается с блогером Надеждой Санько, которую совсем недавно она считала своей подругой. Блондинка на это ответила, что никогда на самом деле по-настоящему не дружила с Аланой.

Как оказалось, новой любовнице Павла Мамаева пришлось вычеркнуть из списка подруг далеко не только Алану. После того, как публика узнала о ее романе с футболистом, ее атаковали хейтеры, а у приятельниц и подписчиц сильно зачесались языки на эту тему.

«Хочу выказать огромную благодарность близким знакомым, приятельницам и просто «верным» подписчицам, которые сделали свои выводы молча, разбирали меня на молекулярном уровне с такими же другими приятельницами, осуждали, обсуждали, а кого-то, видимо, давно что-то «точило» на мой счет, что это вылилось в «искусство». Как же я рада, что вы отвалились и каждая ханжа наконец проявила себя в полной мере! Благодарю всех и каждого за злобу, за любовь, за понимание и даже равнодушие. Я думала, мне уже некуда закалиться, ибо я и была сталь, но сейчас понимаю, что могу пройти еще больше, даже не моргнув, не потому что я ничего не чувствую и не боюсь, а потому что я живу с совестью и у нее нет поводов меня точить», — написала новая любовь Мамаева в личном блоге.

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