«Я крутая фундаментально»: новая любовница Мамаева похвасталась совместными фото с футболистом

В последнее время жизнь Аланы Мамаевой, бывшей жены футболиста Павла Мамаева, напоминает сериал в духе «Санта Барбары». Пара разошлась весной этого года после восьми лет брака. Модель заявила, что устала терпеть измены своего мужа. Тем не менее тогда она мечтала расстаться с экс-любимым по-хорошему, не поднимая денежного вопроса.

Однако недавно Мамаева заявила публично, что недовольна размерами алиментов, которые дает ей муж на дочь Алису. В личном блоге Алана показала, что раз в десять дней игрок перечисляет ей по 30 000 рублей, помечая перевод «на продукты детям».

А потом последовала другая новость от Мамаевой: теперь ее экс-благоверный встречается с блогером Надеждой Санько, которую совсем недавно она считала своей подругой и во всем доверяла ей. Надежда на это ответила, что никогда на самом деле по-настоящему не дружила с Аланой.

Теперь Санько решила стать более открытой для подписчиков и поделилась в Сети совместными кадрами с Павлом Мамаевым, на которых постаралась показать всю свою и его любовь. А заодно похвастать своим сильным характером. Ведь на ее блог в настоящий момент обрушился целый шквал возмущенных комментариев. Однако любовница Мамаева мужественно их игнорирует.

«Паша знал, какая я, но даже он был удивлен, насколько я крутая фундаментально. Насколько меня невозможно выбить из колеи. Когда этот поток негатива лился на нас, мы просто были вместе и даже не замечали этого. Павел не сидит в Интернете, не имеет страниц в Instagram, не разводит склок и сплетен. Он, как и я, в упор не видит ничего и никого. Но последнее слово будет за Пашей, и оно вас очень удивит!» — заявила Санько.

Напомним, Мамаев планирует забрать дочь Алису себе, а ее матери назначить определенные часы для встреч и алименты, уже сейчас на автомобили Аланы Мамаевой наложен арест по его запросу.

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