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«Вместе веселей»: Боярская без капли макияжа в топе с принтом «тай-дай» засветилась за чаепитием с Сафроновым

Актриса много гастролирует и проводит времени в поезде.

«Вместе веселей»: Боярская без капли макияжа в топе с принтом «тай-дай» засветилась за чаепитием с Сафроновым
Елизавета Боярская. Фото: Global look press

Елизавета Боярская поделилась с поклонниками моментами своей гастрольной жизни, выставив в социальные сети видео из поезда. В кадре актриса появляется без капли макияжа и абсолютно без укладки волос, она примерила джинсы и топ с актуальным принтом «тай-дай».

Чтобы занять время, знаменитость решила устроить со своим коллегой Сергеем Сафроновым чаепитие. Напиток артисты пили из граненых стаканов с подстаканниками – все, как полагается в этом виде транспорта. Звезды даже чокнулись им для настроения.

«Вместе веселее», — подписала видео жена Максима Матвеева.

Боярская также назвала себя «проводницей Лизой», не постеснявшись поухаживать за коллегой, подавая ему чай.

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