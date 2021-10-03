«Вместе веселей»: Боярская без капли макияжа в топе с принтом «тай-дай» засветилась за чаепитием с Сафроновым

Елизавета Боярская поделилась с поклонниками моментами своей гастрольной жизни, выставив в социальные сети видео из поезда. В кадре актриса появляется без капли макияжа и абсолютно без укладки волос, она примерила джинсы и топ с актуальным принтом «тай-дай».
Чтобы занять время, знаменитость решила устроить со своим коллегой Сергеем Сафроновым чаепитие. Напиток артисты пили из граненых стаканов с подстаканниками – все, как полагается в этом виде транспорта. Звезды даже чокнулись им для настроения.
«Вместе веселее», — подписала видео жена Максима Матвеева.
Боярская также назвала себя «проводницей Лизой», не постеснявшись поухаживать за коллегой, подавая ему чай.
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