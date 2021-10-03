С трудом можно узнать обеих: Орбакайте показала архивное фото с маленькой дочкой-пышечкой в спортзале

Кристина Орбакайте выбрала интересный способ поддержания физической формы – занятия боксом. Недавно она показала кадры из спортивного зала в боксерских перчатках на фоне груши, немало удивив ими публику.

«Ничего себе!» — прокомментировал увлечение артистки эксперт моды, теле- и радиоведущий Влад Лисовец.

А в stories Instagram Орбакайте выложила архивный кадр с дочкой, на котором тоже предстает в боксерских перчатках. При этом у певицы на лице нет ни капли макияжа, а волосы собраны в тугой пучок, отчего ее с трудом можно узнать. Впрочем, и Клава на фотографии тоже мало похожа на себя сейчас. Малышка запечатлена в прекрасном возрасте, когда дети выглядят, как настоящие пупсики – розовощекой и пухленькой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-кан