«Мой фитнес сейчас выглядит так»: Арзамасова вышла на лед в мини-юбке с романтичной укладкой волос

Только в середине августа Елизавета Арзамасова родила мужу Илье Авербуха сына Льва. Звезда «Папиных дочек» быстро пришла в форму и вернулась на сцену театра Наций, где занята в спектакле «Зимние заметки».

Актриса рассказала, что постановка имеет для нее особое значение. Ведь в ней она начала репетировать, еще будучи беременной. Сейчас Елизавета исхитряется не только поднимать на ноги малыша, работать, но и болеть за проект своего мужа «Ледниковый период», который показывают по Первому каналу.

Поддерживая своего возлюбленного на съемках, Арзамасова не забывает и о себе, вставая на лед во время перерывов. Так звезда «Папиных дочек» следит за своей физической формой. Облаченная в пальто и мини-юбку, с романтичной прической она снялась на коротком видео для своего блога.

«Мой фитнес сейчас выглядит так», — подписала она кадры.

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