Честное видео: как выглядят глаза Орбакайте без накладных ресниц, туши и теней

Кристина Орбакайте ведет богатый гастрольный образ жизни. Хотя артистка уже давно проживает в США вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, работать она предпочитает в России, снимаясь в кино, выходя на театральную сцену и выступая с концертами.

Достаточно долгое время Кристина Орбакайте пробыла у себя на родине, появившись на дне рождения у своих маленьких брата Гарри и сестренки Лизы в деревне Грязь. А сейчас звезда засветилась в международном аэропорту Шереметьево. Правда, куда она отправилась, Кристина решила не сообщать поклонникам.

Старшая наследница Аллы Пугачевой не стала в дорогу наряжаться и перегружать лицо макияжем, решив предстать в пути в естественном виде. В личном блоге она не постеснялась показать свои глаза крупным планом без туши, теней для век и накладных ресниц.

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