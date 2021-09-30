«Каталась с пингвинчиком»: Бородина – о своем опыте фигурного катания

В первые выходные октября стартует новый сезон популярного проекта «Ледниковый период», в котором звезды шоу-бизнеса выступают на коньках в паре с чемпионами фигурного катания. Осваивать танцы на льду многим селебрити, попавшим в шоу, приходится чуть ли не с нуля. И среди дебютантов – телеведущая Ксения Бородина.

Звезда из «Дома-2» очень переживала, когда готовилась к первой съемке. Накануне она не спала всю ночь, очень боялась, что допустит ошибку или упадет. Свое мастерство Бородина, как и остальные участники, предварительно оттачивала месяц, занимаясь ежедневно по 4-5 часов. До сего момента на коньках она практически не стояла.

«Я никогда не стояла на льду, кроме тех моментов, когда с детьми зимой катались, и я каталась с пингвинчиком. Держалась за него! Конечно, боялась, конечно, понимала, как это адски тяжело», — призналась красотка подписчикам в Instagram.

Тем и интереснее будет оценить способности Ксении и других звезд, среди которых Даня Милохин, Никита Пресняков, Агата Муцениеце, Гела Месхи, Янина Студилина и другие.

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