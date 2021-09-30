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«Думать противно»: Ксения Бородина назвала бывшего мужа чужим человеком

Телеведущая призналась, что никаких чувство у нее к бывшему мужу не осталось.

«Думать противно»: Ксения Бородина назвала бывшего мужа чужим человеком
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина минувшим летом пережила развод с Курбаном Омаровым. О том, что не все гладко в звездном семействе, поклонники заподозрили еда и не весной. И в августе красотка из «Дома-2» выпорхнула из суда свободной, оставив переживания в прошлом.

Сейчас Бородина наслаждается свободой, много времени уделяет себе и своему внешнему виду, а также активно тусуется с подругами. Звезда подчеркивает, что не хочет новых отношений, сейчас ее сердце свободно – несмотря на постоянные встречи с армянским тусовщиком Эриком Авагяном. А вот к бывшему мужу у нее не осталось никаких чувств. Об этом брюнетка заявила своим подписчикам в Сети.

«Ощущение, что и 7 лет брака, и отношений тоже не было. Иногда поступки людей так все перечеркивают, что тебе и думать о них противно. Но самое смешное, даже злости не осталось. Чужой человек», — заявила Бородина.

Ксения Бородина назвала бывшего мужа чужим человеком
Ксения Бородина назвала бывшего мужа чужим человеком. Фото: instagram.com/borodylia/

Тем самым, телеведущая дала понять еще одну вещь: все-таки виновным за распад отношений она считает Курбана. Что именно натворил мужчина, теледива не рассказывает. Многие подозревают, что была измена.

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