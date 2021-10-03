«Мне нравится»: дочь Алсу сменила имидж

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Алсу появилась фотография ее дочери Микеллы. Примечательно, что наследница кардинально преобразилась.

Алсу показала, какой эксперимент провела 13-летний подросток. Абрамова покрасила темные волосы в блонд. К слову, родительнице девочки бьюти-преображение пришлось по вкусу.

«Доча теперь блондинка. Мне нравится, а вам?», — написала Алсу в комментариях к фото.

Абрамова позировала с новым цветом волос в автомобиле. Артистка облачилась в трендовую кожаную рубашку.

«Самая красивая девочка!», «Такая прелестная прическа», «Тебе идет, Микелла», «Шикарно», «Красивая девочка», «Неожиданно, но тебе очень идет», «Вау, как классно», «Супер! Беленькой в 100 раз лучше. Просто милота!», — написали поклонники Микеллы.

Напомним, ранее Микелла Абрамова принимала участие в проекте «Голос. Дети». После победы в шоу, не все согласились с результатами голосования. По словам некоторых зрителей, девочка победила благодаря известной маме. Сама Микелла передала выигрыш благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой в Татарстане.

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