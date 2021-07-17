«Я и моя совесть»: Микелла Абрамова позировала со старшей сестрой в летних платьях

Младшая дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в Instagram разместила снимок со своей старшей сестренкой Сафиной. На фотографии девушки запечатлены в красивых летних платьях.

«Я и моя совесть», — подписала кадр Микелла Абрамова, намекая, судя по всему, на контроль со стороны старшей сестры.

«Какие красивые дети у Алсу», «Сафина – мамина копия», «Старшая дочь Алсу просто великолепна», «Совесть великолепна. Ну и хозяйка совести тоже», «Микелла, вы с сестренкой очень красивые. Обе пошли в свою невероятную мать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою старшую дочь певица Алсу родила в 2006 году в одной из американских клиник. Через полтора года в Израиле на свет появилась ее вторая дочь Микелла, которая, как известно. с успехом занимается пением. Наконец, в 2016 году в Израиле на свет появился третий ребенок Алсу – сын Рафаэль. В августе нынешнего года младшему наследнику звезды исполнится пять лет. Мужем Алсу является бизнесмен Ян Абрамов.

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