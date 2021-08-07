«Скорейшего выздоровления!»: дочь Алсу невероятно красиво спела хит МакSим «Знаешь ли ты»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в Instagram невероятно трогательно поддержала исполнительницу МакSим, которая второй месяц находится в больнице. Она спела, сидя за роялем, ее хит «Знаешь ли ты». Песня получилась очень красивой по исполнению.

«Была очень рада узнать о том, что МакSим пошла на поправку. Скорейшего выздоровления!» Микелла Абрамова

«Ты очень красиво спела, Мики», «Любая песня в твоем исполнении прекрасно звучит. Талантище!» «До мурашек. Умничка. Марине желаем скорейшего выздоровления», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что певица МакSим идет на поправку. Несколько дней назад она была выведена из состояния искусственной комы. Правда, впереди ее ждет длительный процесс реабилитации. Звезда ранее подхватила тяжелейшую пневмонию. На протяжении нескольких дней она балансировала на грани жизни и смерти. К счастью, сейчас самое страшное уже позади.

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