Анна Нетребко в пальто цвета канарейки прогулялась с сыном

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анны Нетребко появилась свежая фотография знаменитости в обнимку с наследником. Примечательно, что оперная певица презентовала трендовый образ на холодную погоду.
Артистка предстала на прогулке в длинном пальто с крупными пуговицами. Удлиненный предмет верхнего гардероба сочетался с нежно-лиловым трикотажным костюмом. Джоггеры и толстовка дополнялись молочными кожаными перчатками и сумочкой такого же цвета. Аксессуар был расшит цветными нитками.
Нетребко завершила образ солнечными очками с янтарными стеклами и тюрбаном с ярко-желтым цветком под цвет пальто.
Анна позировала с сыном. Тьяго Нетребко нарядился в шоколадный спортивный костюм и ярко-оранжевую футболку с дизайном. На ногах мальчика были черные, как у его мамы, кроссовки.
Напомним, ранее Анна Нетребко подчеркнула стройность костюмом в горох апельсинового цвета и прозрачными мюлями. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева высоко оценила модный выбор оперной дивы.
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