«Писк сезона»: Нетребко вышла на променад по Воронежу в пальто модного оттенка омлета и очках в тон

Такие цвета могут выдержать далеко не все женщины.

50-летняя Анна Нетребко обладает пытливым характером и страстью к путешествиям. Где бы она ни была, оперная дива обязательно отправляется на прогулку, осматривая местные достопримечательности, часто звезда посещает музеи, воодушевленно изучая экспонаты.

Будучи в Воронеже, певица тоже отправилась на променад. Она облачилась в пальто актуального оттенка желтого — разбеленного, он сейчас очень популярен. Кроме того, артистка подобрала к нему в пандан солнцезащитные очки.

«Это писк сезона», — говорил про разбеленный желтый цвет Александр Васильев.

Ведущий «Модного приговора» любит называть его цветом омлета, хотя его коллега Эвелина Хромченко бывает посмеивается над ним за это гастрономическое сравнение. «Я часто делаю омлет и ем его на завтрак», — объяснил историк моды свое неравнодушие к этому оттенку.

Отметим, что Эвелина Хромченко предупреждала, что желтый цвет хоть и в тренде, идет далеко не всем.

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